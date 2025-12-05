Ушаков: зять Трампа Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по Украине

Ушаков заявил, что российская сторона довольна присутствием зятя Трампа на переговорах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и, по оценке российской стороны, оказался весьма кстати. Об этом 5 декабря сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Новый человек подключился, я бы сказал, что он оказался весьма кстати», — сказал помощник президента России в беседе с Зарубиным. Он добавил, что зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер к обаянию и дружелюбности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа «добавил элементы системности».

Ушаков пояснил, что Кушнер включился в работу уже после начала контактов с Уиткоффом, который выступает каналом связи между Москвой и Вашингтоном по украинской тематике. Помощник президента подчеркнул, что Кушнер активно участвовал в обсуждении практических вопросов и структурировании предложений, однако конкретное содержание переговоров не раскрыл.

