Ушаков: зять Трампа Кушнер оказался весьма кстати на переговорах по Украине
Ушаков заявил, что российская сторона довольна присутствием зятя Трампа на переговорах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и, по оценке российской стороны, оказался весьма кстати. Об этом 5 декабря сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Новый человек подключился, я бы сказал, что он оказался весьма кстати», — сказал помощник президента России в беседе с Зарубиным. Он добавил, что зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер к обаянию и дружелюбности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа «добавил элементы системности».
Ушаков пояснил, что Кушнер включился в работу уже после начала контактов с Уиткоффом, который выступает каналом связи между Москвой и Вашингтоном по украинской тематике. Помощник президента подчеркнул, что Кушнер активно участвовал в обсуждении практических вопросов и структурировании предложений, однако конкретное содержание переговоров не раскрыл.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ранее, что Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск. В ходе визита ему доложили о взятии под контроль городов Красноармейск и Волчанск. Освобождение этих городов позволит России эффективнее продвигаться в зоне СВО. Подробности докладов верховному главнокомандующему о текущей обстановке в зоне СВО приведены в материале URA.RU.
