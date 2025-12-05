Постпредство: ЕК хочет повлиять на ход конфликта при помощи кражи активов РФ

Российские активы размещены на иностранных депозитариях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Постоянное представительство России при ЕС обвинило Еврокомиссию в стремлении затянуть конфликт на Украине и помешать мирному урегулированию. Так в миссии прокомментировали инициативу ЕК по использованию российских суверенных активов и доходов от них для финансирования Киева, следует из заявления представительства, распространенного в Брюсселе.

«Подталкивая страны ЕС к краже иностранных государственных активов с настойчивостью, не достойной подражания, евробюрократия стремится продолжить спонсирование проворовавшегося киевского режима. Затянуть вооруженный конфликт на Украине и помешать мирному процессу», — говорится в документе, слова приводит РИА Новости.

Значительная доля замороженных активов правительства России размещена в Euroclear — финансовой организации, зарегистрированной в Бельгии. Начисленные по этим депозитам проценты, как сообщает The New York Times, поступают Украине; за прошлый год объем таких перечислений якобы составил порядка 8 млрд долларов. В то же время, как напоминает автор материала, официальный представитель Кремля недавно охарактеризовал происходящее как «хищение», а российская сторона предупредила о возможном привлечении к ответственности отдельных лиц и государств, вовлеченных в данную схему.

