Общество

Соседов призвал запретить хит Долиной в России на фоне скандала

Соседов призвал запретить «Погоду в доме» Долиной
05 декабря 2025 в 22:36
Соседов призвал байкотировать Долину

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России призвали законодательно запретить хит певицы Ларисы Долиной «Погода в доме» и бойкотировать ее концерты. С критикой в адрес артистки на фоне скандала с продажей квартиры Полине Лурье выступил критик Сергей Соседов.

«Я бы „Погоду в доме“ включил в стоп-лист. Хватит уже с этой „Погодой в доме“. Песня хорошая, но надоело сил нет. Эта „Погода в доме“ уже в зубах навязла. Уже невозможно это слушать. Долина в целом не шибко разбирается в хорошей музыке. Так я скажу вам как критик музыкальный», — заявил Соседов. Его слова передает «Постньюс».

Критик уточнил, что, на его взгляд, ограничения должны коснуться не только эфира, но и концертной деятельности Долиной в целом. Он призвал зрителей бойкотировать артистку.

Певицу вводили в заблуждение, запугивали «угрозами для ее сбережений» и под этим предлогом добились перевода 175 млн рублей на подконтрольные счета, а затем — продажи ее элитной квартиры в Хамовниках. Недвижимость приобрела предприниматель Полина Лурье.

В марте 2025 года суд восстановил за Долиной право собственности на элитную квартиру. В то же время средства Лурье назад не получила. Что известно о громкой афере с недвижимостью — в материале URA.RU.

Верховный суд РФ назначил на 16 декабря рассмотрение кассационной жалобы по делу о возврате квартиры народной артистке России Ларисе Долиной. Учитывая принципиальную позицию председателя Верховного суда Игоря Краснова на приоритет защиты прав граждан, ожидается, что спор будет урегулирован исключительно в рамках действующего законодательства.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

