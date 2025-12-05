Соседов призвал запретить хит Долиной в России на фоне скандала

Соседов призвал байкотировать Долину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России призвали законодательно запретить хит певицы Ларисы Долиной «Погода в доме» и бойкотировать ее концерты. С критикой в адрес артистки на фоне скандала с продажей квартиры Полине Лурье выступил критик Сергей Соседов.

«Я бы „Погоду в доме“ включил в стоп-лист. Хватит уже с этой „Погодой в доме“. Песня хорошая, но надоело сил нет. Эта „Погода в доме“ уже в зубах навязла. Уже невозможно это слушать. Долина в целом не шибко разбирается в хорошей музыке. Так я скажу вам как критик музыкальный», — заявил Соседов. Его слова передает «Постньюс».

Критик уточнил, что, на его взгляд, ограничения должны коснуться не только эфира, но и концертной деятельности Долиной в целом. Он призвал зрителей бойкотировать артистку.

Певицу вводили в заблуждение, запугивали «угрозами для ее сбережений» и под этим предлогом добились перевода 175 млн рублей на подконтрольные счета, а затем — продажи ее элитной квартиры в Хамовниках. Недвижимость приобрела предприниматель Полина Лурье.

В марте 2025 года суд восстановил за Долиной право собственности на элитную квартиру. В то же время средства Лурье назад не получила. Что известно о громкой афере с недвижимостью — в материале URA.RU.