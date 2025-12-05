Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских дрона
Над Белгородской и Курской областями ПВО уничтожили три беспилотника
05 декабря 2025 в 22:37
ВС РФ отразили атаку ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За пять часов силами противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над двумя приграничными регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ПВО отражала атаку ВСУ с 15 до 20 по московскому времени. Уничтожены три украинских БПЛА: два над Белгородской областью и один над Курской областью», — уточнили в военном ведомстве.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал