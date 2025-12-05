Ушаков: зять Трампа Кушнер будет писать возможный план урегулирования конфликта

Ушаков отметил, что Кушнер оказался на переговорах «весьма кстати» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер может сыграть ключевую роль в подготовке возможного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — сказал Ушаков. Беседа с помощником президента опубликована в telegram-канале Павла Зарубина.

Чиновник напомнил, что Кушнер уже имел опыт работы в сфере международных договоренностей во время прошлого президентского срока Трампа и поддерживает с ним тесные личные контакты. Ушаков добавил, что в качестве одного из ключевых посредников с российской стороной выступает спецпосланник Трампа, американский предприниматель Стив Уиткофф. По его данным, Владимир Путин и Уиткофф провели шесть встреч и выработали между собой «прекрасное взаимопонимание», при котором собеседники, как отметил помощник президента, понимают друг друга «с полуслова».

