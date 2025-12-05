Ушаков: зять Трампа Кушнер будет писать возможный план урегулирования конфликта
Ушаков отметил, что Кушнер оказался на переговорах «весьма кстати»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер может сыграть ключевую роль в подготовке возможного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — сказал Ушаков. Беседа с помощником президента опубликована в telegram-канале Павла Зарубина.
Чиновник напомнил, что Кушнер уже имел опыт работы в сфере международных договоренностей во время прошлого президентского срока Трампа и поддерживает с ним тесные личные контакты. Ушаков добавил, что в качестве одного из ключевых посредников с российской стороной выступает спецпосланник Трампа, американский предприниматель Стив Уиткофф. По его данным, Владимир Путин и Уиткофф провели шесть встреч и выработали между собой «прекрасное взаимопонимание», при котором собеседники, как отметил помощник президента, понимают друг друга «с полуслова».
Путина во время его визита в один из командных пунктов объединенной группировки войск проинформировали о начале операции по взятию под контроль города Гуляйполе в Запорожской области. Командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил верховному главнокомандующему о ходе выполнения задач по установлению контроля над территориями Запорожской и Днепропетровской областей в пределах зоны ответственности подчиненных ему сил.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.