Россиянка с «перекаченными» губами не смогла расплатиться в метро

Жительница Нижнего Новгорода с «перекаченными» губами не смогла расплатиться по биометрии в метро и магазинах города. Система распознавания не приняла обновленную внешность девушки.

«Жительница Нижнего Новгорода перестаралась с филлерами и столкнулась с проблемой. .... Ее лицо не распознал сканер на турникете в метро», — сообщил telegram-канал URA.RU. Девушка также не смогла расплатиться по биометрии в нескольких торговых точках.