Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Россиянка с «перекаченными» губами не смогла расплатиться в метро

05 декабря 2025 в 22:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россиянам рассказали, как перекаченные губы мешают в повседневной жизни

Россиянам рассказали, как перекаченные губы мешают в повседневной жизни

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Нижнего Новгорода с «перекаченными» губами не смогла расплатиться по биометрии в метро и магазинах города. Система распознавания не приняла обновленную внешность девушки.

«Жительница Нижнего Новгорода перестаралась с филлерами и столкнулась с проблемой. .... Ее лицо не распознал сканер на турникете в метро», — сообщил telegram-канал URA.RU. Девушка также не смогла расплатиться по биометрии в нескольких торговых точках.

Как отметила пластический хирург URA.RU Надежда Рождественская, чрезмерное вмешательство приводит к изменению биометрических данных. Она предположила, что девушке стоит обратиться в кредитную организацию и предоставить документы из клиники, где проводилась процедура. Однако филлеры со временем частично рассасываются, губы уменьшаются, что вновь создаст проблемы при покупках с помощью биометрии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал