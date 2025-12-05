Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Запад ищет новый способ, чтобы нарушить России экспорт нефти

Reuters: G7 и ЕС готовят новые антироссийские санкции по нефти
05 декабря 2025 в 21:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
G7 и ЕС намерены пересмотреть политику в отношении цен на нефть РФ

G7 и ЕС намерены пересмотреть политику в отношении цен на нефть РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают отказ от механизма ценового потолка на российскую нефть и введение полного запрета на доступ России к услугам морских перевозок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

«Страны „Группы семи“ и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ [России] к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — сообщает агентство Reuters. Уточняется, что запрет на доступ к услугам морских перевозок нефтепродуктов России может быть включен в следующий санкционный пакет Евросоюза.

Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и рядом партнеров в декабре 2022 года. Он ограничивает стоимость морских поставок российской нефти уровнем 60 долларов за баррель. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов санкций.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал