Запад ищет новый способ, чтобы нарушить России экспорт нефти

G7 и ЕС намерены пересмотреть политику в отношении цен на нефть РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают отказ от механизма ценового потолка на российскую нефть и введение полного запрета на доступ России к услугам морских перевозок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

«Страны „Группы семи“ и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ [России] к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — сообщает агентство Reuters. Уточняется, что запрет на доступ к услугам морских перевозок нефтепродуктов России может быть включен в следующий санкционный пакет Евросоюза.