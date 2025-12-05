Путин завершил визит в Индию
05 декабря 2025 в 21:35
Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Индию и отбыл из страны. Российский лидер поднялся на борт самолета, перед вылетом поприветствовав присутствующих жестом руки. Поездка Путина в Индию носила статус государственного визита и проходила в период с 4 по 5 декабря.
