ВСУ ведут карательные действия в отношении гражданского населения перед освобождением территорий подразделениями российской армии. Об этомсообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, украинская армия применяет тактику «выжженной земли», препятствуя эвакуации граждан на территорию, освобожденную Россией, и уничтожая промышленную и социальную инфраструктуру.

Спецоперация на Украине продолжает развиваться одновременно по военной, политической и дипломатической линиям. На этом фоне звучат заявления о возможных вариантах завершения конфликта, фиксируются новые эпизоды боевых действий и уточняются оценки потерь украинской армии. Главное об СВО — в материале URA.RU.

Карательные операции ВСУ

Мирошник на пресс-конференции в Москве обвинил украинские войска в проведении карательных операций против мирных жителей на территориях, которые ВСУ покидают под давлением российских сил. Эксперт упомянул Селидово, Авдеевку, Купянск и районы запорожского направления как примеры таких действий.

Дипломат также заявил, что украинские военные используют беспилотники для поджога домов, в подвалах которых прячутся мирные жители. Собранные свидетельства вошли в материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

Пожар в порту Темрюка после атаки БПЛА

В ночь на 5 декабря в порту Темрюка Краснодарского края возник крупный пожар, который стал следствием атаки беспилотников. Площадь возгорания составила около 1 350 квадратных метров. В результате удара была повреждена портовая инфраструктура, персонал оперативно эвакуировали. Данных о пострадавших нет. К тушению были привлечены 68 человек и 26 единиц техники.

Бои за Червоное: тактика «двойного захода»

На запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Боец 38-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кубик рассказал о подробностях штурма населенного пункта Червоное (украинское название — Высокое).

По словам военного, российские штурмовые подразделения атаковали позиции ВСУ сразу с двух тыловых направлений — с востока и северо-запада. Часть бойцов продвигалась через открытое поле, другая — через лесополосы. Такая тактика дала возможность взять украинскую группировку в кольцо и провести зачистку населенного пункта.

Россия хочет мира, но Украина отвергает переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT в Нью-Дели вновь обозначил официальную позицию Москвы: Россия предпочитает достижение целей СВО политико-дипломатическим путем, однако Украина и страны ЕС отказываются от переговоров. Песков подчеркнул, что именно отвержение мирного пути Киевом и европейскими странами стало причиной решения российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию. Сейчас ВС РФ на фронте достигают значительных успехов. Недавно президент России лично посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклад об успешных действиях российских войск.

Россия продолжит СВО

Отвечая на вопрос о возможном отказе Украины принять российские условия мирного договора, Песков заявил: «Специальная военная операция продолжится». Он отметил, что российские войска демонстрируют очень хорошую динамику и будут действовать до достижения поставленных задач.

Ситуация в Запорожье

Глава Запорожской области Евгений Балицкий на форуме «Мы вместе — 2025» заявил, что украинские власти вывозят из Запорожья предприятия и архивы. По его словам, город сильно опустел, а мобилизационные структуры Киева активно работают, отправляя людей на передовую.

Балицкий подчеркнул, что, по его оценке, освобождение Запорожья российскими войсками может оказаться сложной задачей. Он выразил надежду, что военное командование найдет способы взять город в окружение или прибегнуть к военным хитростям, чтобы минимизировать разрушения и сохранить инфраструктуру. Сейчас большинство жителей Запорожья ждут прихода российской армии.

Потери авиации ВСУ

ВСУ потеряли большую часть своих самолетов и вертолетов в первые два года СВО — в 2022–2023 годах. Всего с начала конфликта было уничтожено 668 самолетов ВСУ, из них 564 — к началу 2024 года. После этого было сбито еще 104 самолета, включая 18 в 2025 году. Аналогичная динамика и по вертолетам: из 283 машин, заявленных как уничтоженные, 198 приходится на 2022 год, 65 — на 2023-й, 20 — на 2024-й, и ни одного — на 2025-й.

Продвижение на донецком фронте