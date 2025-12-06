На российском курорте произошло землетрясение

Жители некоторых районов Сочи днем почувствовали легкие подземные толчки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Сочи днем 6 декабря сообщили о подземных толчках, которые ощутили в разных районах курорта. Факт землетрясения подтвердили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC-CSEM).

«В 13:13 по московскому времени в районе поселка Лазаревское было зарегистрировано сейсмособытие. Его магнитуда составила 4,1 балла», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте EMSC-CSEM.

Сейсмический очаг залегал на глубине около 10 километров. Координаты эпицентра составили 43,85 градуса северной широты и 39,35 градуса восточной долготы. По свидетельствам ряда местных жителей, сначала был слышен необычный звук, напоминающий приглушенный удар или низкий гул. После этого начала ощущаться вибрация. В квартирах двигалась мебель, раскачивались люстры, некоторые очевидцы отметили, что им показалось, будто земля на мгновение «качнулась» под ногами.

