От гастрита до похмелья: врач рассказала, кому и зачем нужно пить минералку

Минералка — самое желанное, что хочет увидеть человек в холодильнике после бурной вечеринки. Когда организм обезвожен, а голова словно пульсирует в такт собственному сердцу, она кажется лучшим лекарством. Однако врачи предупреждают: минеральная вода — далеко не такой безобидный напиток, как привыкло думать большинство. Как выбрать «правильную» минералку, когда она полезна, а когда — способна спровоцировать новые проблемы, рассказывает гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Какой бывает минеральная вода

Минеральную воду добывают из природных источников: скважин и родников, скрытых под землей. Пока она фильтруется сквозь горные породы, в ней растворяются минеральные соли и микроэлементы. Именно они придают воде ценные свойства. Согласно российскому ГОСТу, минералка делится на три категории:

Столовая — с небольшим содержанием минералов. Подходит для ежедневного питья и для приготовления пищи.

— с небольшим содержанием минералов. Подходит для ежедневного питья и для приготовления пищи. Лечебно-столовая — средняя минерализация. Ее можно пить без назначения врача, но лишь людям без хронических болезней желудка и почек.

— средняя минерализация. Ее можно пить без назначения врача, но лишь людям без хронических болезней желудка и почек. Лечебная — вода с высоким уровнем минерализации. Это уже практически лекарство. И пить ее стоит только по назначению врача.

«Лечебная вода максимально насыщена минеральными веществами. Ее можно употреблять только в соответствии с рекомендациями врача», — подчеркнула Екатерина Кашух.

В чем польза минеральной воды

Пока вода проходит сквозь толщу горных пород, она насыщается растворенными минералами, которые необходимы для работы организма. Именно поэтому минеральная вода может даже лечить.

Одной из ключевых особенностей минералки является содержание натрия. Этот элемент регулирует водно-солевой баланс, помогает поддерживать нормальное давление и отвечает за правильное распределение жидкости в организме. Благодаря натрию после интенсивных нагрузок или алкогольной интоксикации восстанавливается электролитный баланс.

Не менее значим кальций — основной строительный материал для костей и зубов. Он участвует в передаче нервных импульсов и работе мышц. При недостатке кальция организм начинает «забирать» его из костной ткани, поэтому дополнительный источник минерала в воде может оказаться очень полезен.

Важен и магний. Он помогает работать сердцу, уменьшает мышечные спазмы, поддерживает нервную систему. При хроническом стрессе и нарушениях сна магний становится особенно ценным, и минералка способна частично восполнить его дефицит.

В некоторых источниках присутствует йод. Он необходим для здоровья щитовидной железы, обмена веществ и нормальной гормональной регуляции. В регионах, где йод в почве содержится в малых количествах, минералка становится дополнительным способом предотвратить йододефицит.

Также минеральная вода может содержать калий, отвечающий за работу сердца, а иногда — железо, которое имеет значение для кроветворения и профилактики анемии.

Кому нужно пить минеральную воду

Столовую минералку можно пить всем хоть каждый день: она хорошо утоляет жажду, помогает поддерживать баланс электролитов, особенно в жару или после тренировок.

А вот лечебно-столовая и лечебная вода предназначена для конкретных задач, подчеркивает Екатерина Кашух. Минеральная вода может помочь:

при гастритах и функциональных расстройствах ЖКТ ;

и функциональных ; при проблемах желчного пузыря ;

; при недостатке минералов в организме.

Но даже если у вас есть диагноз, не нужно думать, что минералка решит все проблемы. Назначает лечебную минеральную воду только специалист. Ведь также важно учитывать кислотность желудка, сопутствующие патологии, дозировку, температуру воды и даже время приема.

Иногда минералку включают в комплексную терапию ожирения, диабета, гипертонии. Но, как подчеркивает гастроэнтеролог, данные о ее эффективности в этих случаях пока нельзя назвать научно доказанными.

Можно ли лечиться минеральной водой самостоятельно

Нет. И именно это главная ошибка тех, кто считает минералку «натуральным лекарством», подчеркивает врач.

«Минеральную воду нужно применять дозированно, а лучше — по назначению врача. Если бесконтрольно употреблять лечебно-столовую и тем более лечебную минеральную воду, можно спровоцировать обострение болезней почек, ГЭРБ, вызвать резкий скачок артериального давления», — предупредила гастроэнтеролог.

Вред от минеральной воды

Избыточное потребление минералки даже может навредить. Когда в организме накапливается слишком много солей, жидкость начинает задерживаться, что повышает артериальное давление и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Излишки кальция и магния оказывают нагрузку на почки, которым приходится интенсивнее выводить ненужные элементы. Большое количество газа в напитке способно усилить проявления рефлюкса, вызвать изжогу и дискомфорт в желудке. В итоге минералка, которую человек пьет «для здоровья», приводит к обратному эффекту.

Минералка от похмелья

В случае с похмельем минералка действительно может помочь. Алкоголь обезвоживает организм, вымывает электролиты и нарушает кислотно-щелочной баланс. Именно поэтому после застолья появляется сухость во рту, головная боль, слабость. Минералка же восполняет потерянные соли и жидкость, а газированность воды стимулирует желудок и улучшают самочувствие.

Но при этом минеральная вода не спасает от последствий застолья. Минералка лишь помогает уменьшить симптомы интоксикации, но никак не ускоряет вывод алкоголя и не «лечит» последствия злоупотребления, подчеркивает врач.