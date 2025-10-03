В Свердловской области стало меньше алкоголиков

В Свердловской области зафиксировано устойчивое снижение распространенности алкоголизма — показатель в регионе стал в 1,6 раза ниже среднероссийского и на 15% меньше, чем в целом по УрФО. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Алкоголь — это коварный враг, которого мы сами впускаем в свою жизнь, формируя культуру его употребления и демонстрируя ее окружающим. Уже сейчас предпринимаются шаги, позволяющие снизить количество употребляемого алкоголя», — заявил главный нарколог Свердловской области и главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.
В региональном Минздраве уточнили: за 2024 год зарегистрировано 483 случая алкоголизма на 100 тысяч человек, а за восемь месяцев 2025 года — уже 442,3 случая на ту же численность населения. Число впервые обратившихся по поводу зависимости снизилось на 10% по сравнению с 2023 годом. За январь-август 2025 года врачи-наркологи взяли под наблюдение 629 новых пациентов с алкогольной зависимостью.
Одновременно специалисты Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели опрос среди жителей региона, чтобы выяснить уровень информированности о вреде поведенческих факторов. Респонденты отметили, что наибольший риск для репродуктивного здоровья несут наркотики, алкоголь, стресс и курение.
Однако каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина признались, что не готовы полностью отказаться от вредных привычек, несмотря на осведомленность о рисках бесплодия. Более того, часть опрошенных никогда не задумывалась о связи между употреблением алкоголя и возникновением случайных половых связей, ведущих к нежелательным беременностям и инфекциям.
Ранее Свердловская область вошла в тройку лидеров по числу наркоманов. По данным за 2024 год регион занял третье место.
