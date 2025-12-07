Логотип РИА URA.RU
Дед мороз Ямал Ири открыл праздничный сезон в одном из поселков на Ямале

07 декабря 2025 в 11:01
Волшебник путешествует по северным городам и поздравляет детей с Новым годом

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Дед Мороз Ямал Ири открыл новогодний сезон в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он наградил детей — победителей и призеров конкурса новогодних игрушек. Об этом новогодний волшебник сообщил на своей странице в соцсети.

«Мое пребывание в Тазовском стало настоящим праздником! Сегодня в торжественной обстановке я вручил подарки победителям и призерам конкурса „Елка Ямал Ири 2025“ и поздравил ребят и их родителей с наступающим Новым годом», — написал Ямал Ири на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом году участники делали новогодние игрушки в виде оленей. Все работы, выполненные юными жителями Тазовского, направят для украшения елки в резиденции Ямал Ири в поселке Горнокнязевск.

Во время поездки сказочный персонаж навестил воспитанников пришкольного интерната «Семейный дом» и маленьких пациентов педиатрического отделения местной больницы. Он поздравил детей с наступающими праздниками и вручил им подарки.

Ранее, 1 декабря, Ямал Ири начал новогоднее путешествие по ЯНАО с визита в Надым, где на трех городских площадках также вручил подарки победителям конкурса «Елка Ямал Ири 2025» и пообщался со всеми желающими детьми. Этот визит стал стартом тура ямальского Деда Мороза протяженностью около 1500 километров с планами посетить 18 городов округа, в том числе Новый Уренгой, куда он приехал 2 декабря.

