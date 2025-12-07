Дед мороз Ямал Ири открыл праздничный сезон в одном из поселков на Ямале

Волшебник путешествует по северным городам и поздравляет детей с Новым годом Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Дед Мороз Ямал Ири открыл новогодний сезон в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Он наградил детей — победителей и призеров конкурса новогодних игрушек. Об этом новогодний волшебник сообщил на своей странице в соцсети.

«Мое пребывание в Тазовском стало настоящим праздником! Сегодня в торжественной обстановке я вручил подарки победителям и призерам конкурса „Елка Ямал Ири 2025“ и поздравил ребят и их родителей с наступающим Новым годом», — написал Ямал Ири на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом году участники делали новогодние игрушки в виде оленей. Все работы, выполненные юными жителями Тазовского, направят для украшения елки в резиденции Ямал Ири в поселке Горнокнязевск.

Продолжение после рекламы

Во время поездки сказочный персонаж навестил воспитанников пришкольного интерната «Семейный дом» и маленьких пациентов педиатрического отделения местной больницы. Он поздравил детей с наступающими праздниками и вручил им подарки.