Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Полина Лурье верит, что Долина все же отдаст ей квартиру

07 декабря 2025 в 12:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Квартира Долиной по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей

Квартира Долиной по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей, считает адвокат

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Полина Лурье надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной действительной и вернет имущество, приобретенное законным путем ей. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. 

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ. Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала Свириденко. Ее слова передает РИА Новости. 

Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, то адвокат Долиной предложила передать Лурье мирное соглашение, по которому певица будет выплачивать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Адвокат заявила, что певица пошла на такой шаг не потому, что она «осознала свою ошибку», а «от безысходности».  

Продолжение после рекламы

В минувшую пятницу Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что вернет 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, назвав это единственным справедливым решением. Ранее Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась без квартиры, без денег и с ипотекой. 

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Света
    07 декабря 2025 13:08
    За полную стоимость! У девочки с таким опытом не возникло вопроса, почему квартиру в полцены продают?
Добавить комментарий
Следующий материал