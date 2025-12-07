Полина Лурье верит, что Долина все же отдаст ей квартиру
Квартира Долиной по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей, считает адвокат
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Полина Лурье надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной действительной и вернет имущество, приобретенное законным путем ей. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ. Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.
Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, то адвокат Долиной предложила передать Лурье мирное соглашение, по которому певица будет выплачивать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Адвокат заявила, что певица пошла на такой шаг не потому, что она «осознала свою ошибку», а «от безысходности».
В минувшую пятницу Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что вернет 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье, назвав это единственным справедливым решением. Ранее Долина продала элитную квартиру в Хамовниках, но позже заявила, что стала жертвой мошенничества и потеряла более 100 млн рублей. Суд в итоге вернул ей недвижимость. А вот покупательница жилья Полина Лурье осталась без квартиры, без денег и с ипотекой.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
- Света07 декабря 2025 13:08За полную стоимость! У девочки с таким опытом не возникло вопроса, почему квартиру в полцены продают?