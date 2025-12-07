Полина Лурье верит, что Долина все же отдаст ей квартиру

Квартира Долиной по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей, считает адвокат Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Полина Лурье надеется, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной действительной и вернет имущество, приобретенное законным путем ей. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ. Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.

Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, то адвокат Долиной предложила передать Лурье мирное соглашение, по которому певица будет выплачивать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Адвокат заявила, что певица пошла на такой шаг не потому, что она «осознала свою ошибку», а «от безысходности».

