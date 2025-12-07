Снег обрушился на город 7 декабря Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Более 140 единиц спецтехники и 295 дорожных рабочих вышли на уборку улиц Екатеринбурга из ‑за продолжающегося снегопада. Для обеспечения работы колонн снегоуборочных машин на основных городских магистралях введен режим «зеленой волны» на светофорах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

«Сформированы звенья из КДМ для прометания проезжих частей и обработки противогололедными материалами. Уборка на тротуарах производится механизированным и ручным способом. Также производится очистка посадочных площадок остановок общественного транспорта», — сообщили в Департаменте благоустройства Администрации Екатеринбурга.

Там отметили, что для дневной уборки улиц задействованы 48 комбинированных дорожных машин, 55 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков и 25 самосвалов. Кроме того, на маршруты вышли грейдер, автомобиль УАЗ и две машины «Скания». «Зеленая волна» обеспечивает приоритетный проезд звеньев из КДМ по ключевым направлениям.

