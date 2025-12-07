На популярном курорте россияне столкнулись с нашествием опасных насекомых

«Туристы обнаружили постельных клопов в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Сахль-Хашиша», — пишет telegram-канал Shot. Сначала отдыхающие обнаружили на коже необычные укусы, но не придали им особого значения, предположив, что это следы от мошек или комаров. Лишь спустя некоторое время в постелях они нашли кровососущих насекомых. По словам туристов, их два раза переселяли в другие номера, но клопы были и в других комнатах. Россияне переживают, что они могут с вещами привезти домой насекомых. При этом укусы клопов могут вызвать аллергию, которая может вызвать даже анафилактический шок.