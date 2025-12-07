На популярном курорте россияне столкнулись с нашествием опасных насекомых
Клопы в отелях якобы были замечены в некоторых городах Египта
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В отелях нескольких курортов в Египте отдыхающие из России столкнулись с постельными клопами. Некоторые туристы стали называть ситуацию «эпидемией» клопов, пишут в соцсетях.
«Туристы обнаружили постельных клопов в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Сахль-Хашиша», — пишет telegram-канал Shot. Сначала отдыхающие обнаружили на коже необычные укусы, но не придали им особого значения, предположив, что это следы от мошек или комаров. Лишь спустя некоторое время в постелях они нашли кровососущих насекомых. По словам туристов, их два раза переселяли в другие номера, но клопы были и в других комнатах. Россияне переживают, что они могут с вещами привезти домой насекомых. При этом укусы клопов могут вызвать аллергию, которая может вызвать даже анафилактический шок.
Ранее россияне уже сталкивались с насекомыми во время зарубежного отдыха: супружеская пара из Москвы на Пхукете сообщала, что их в постели арендованной виллы с видом на пляж Карон искусали ядовитые огненные муравьи. Туристы тогда жаловались на волдыри и сильное раздражение кожи, а эксперты напоминали, что укусы этих насекомых могут вызывать опасные аллергические реакции.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.