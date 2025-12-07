Главу Духовного управления мусульман России внесли в украинский черный список

Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским на территории РФ). Об этом сообщили российские журанлисты.

«Равиля Гайнутдина внесли в базу данных украинского экстремистского сайта „Миротворец“, — пишет ТАСС. Причина, по которой его внесли в этот список, не называется.

Ранее украинцы внесли в этот список президента Словакии Петера Пеллегрини. Согласно картотеке сайта, президента его внесли в базу сайта за действия, направленных на поддержку России. Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и позиционирует себя как база данных людей, которых авторы ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. В карточках публикуются личные данные, фотографии и краткие описания претензий к фигурантам.