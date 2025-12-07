На популярном у россиян пляже в Китае произошло тройное убийство. Видео
Китайский курорт Санья, где произошло тройное убийство, популярен среди жителей Сибири и Дальнего Востока
На пляже Дадунхай в городе Санья провинции Хайнань, который является популярным местом отдыха у россиян, 52-летний мужчина по фамилии Жэнь напал с ножом на отдыхающих. В результате инцидента все трое скончались на месте.
«В субботу около полудня на популярном пляже [у российских туристов] Дадунхай в городе Санья произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого три человека погибли. Согласно заявлению местной полиции, 52-летний подозреваемый по фамилии Жэнь был задержан непосредственно на месте происшествия», — передает telegram-канал URA.RU.
Согласно полицейскому отчету, подозреваемый и пострадавшие являются трудовыми мигрантами из других провинций Китая. Разгоревшийся между ними конфликт возник еще в 2023 году. Он был связан с дорожной аварией, когда один из авто поцарапал другую машину. Вновь столкнувшись на пляже, мужчины вступили в словесный конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.
Китайский курорт Санья вошел в число наиболее востребованных направлений у российских туристов. По отзывам россиян, отдых на этом курорте обходится дешевле по сравнению с другими зарубежными странами. В частности, они указывают, что стоимость перелета из Москвы составляет около 17 тысяч рублей. Рост интереса к данному маршруту эксперты связывают с отменой визового режима между Россией и Китаем.
