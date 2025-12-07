Китайский курорт Санья, где произошло тройное убийство, популярен среди жителей Сибири и Дальнего Востока Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На пляже Дадунхай в городе Санья провинции Хайнань, который является популярным местом отдыха у россиян, 52-летний мужчина по фамилии Жэнь напал с ножом на отдыхающих. В результате инцидента все трое скончались на месте.

«В субботу около полудня на популярном пляже [у российских туристов] Дадунхай в городе Санья произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого три человека погибли. Согласно заявлению местной полиции, 52-летний подозреваемый по фамилии Жэнь был задержан непосредственно на месте происшествия», — передает telegram-канал URA.RU.

Согласно полицейскому отчету, подозреваемый и пострадавшие являются трудовыми мигрантами из других провинций Китая. Разгоревшийся между ними конфликт возник еще в 2023 году. Он был связан с дорожной аварией, когда один из авто поцарапал другую машину. Вновь столкнувшись на пляже, мужчины вступили в словесный конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.

