Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Азия

На популярном у россиян пляже в Китае произошло тройное убийство. Видео

На пляже в китайском городе Санья мужчина зарезал троих после ссоры
07 декабря 2025 в 20:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Китайский курорт Санья, где произошло тройное убийство, популярен среди жителей Сибири и Дальнего Востока

Китайский курорт Санья, где произошло тройное убийство, популярен среди жителей Сибири и Дальнего Востока

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На пляже Дадунхай в городе Санья провинции Хайнань, который является популярным местом отдыха у россиян, 52-летний мужчина по фамилии Жэнь напал с ножом на отдыхающих. В результате инцидента все трое скончались на месте.

«В субботу около полудня на популярном пляже [у российских туристов] Дадунхай в городе Санья произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого три человека погибли. Согласно заявлению местной полиции, 52-летний подозреваемый по фамилии Жэнь был задержан непосредственно на месте происшествия», — передает telegram-канал URA.RU.

Согласно полицейскому отчету, подозреваемый и пострадавшие являются трудовыми мигрантами из других провинций Китая. Разгоревшийся между ними конфликт возник еще в 2023 году. Он был связан с дорожной аварией, когда один из авто поцарапал другую машину. Вновь столкнувшись на пляже, мужчины вступили в словесный конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.

Продолжение после рекламы

Китайский курорт Санья вошел в число наиболее востребованных направлений у российских туристов. По отзывам россиян, отдых на этом курорте обходится дешевле по сравнению с другими зарубежными странами. В частности, они указывают, что стоимость перелета из Москвы составляет около 17 тысяч рублей. Рост интереса к данному маршруту эксперты связывают с отменой визового режима между Россией и Китаем.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал