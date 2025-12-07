В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ без тепла остались больше 1500 домов
По словам губернатора, температура должна приблизиться к норме к полуночи
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В поселке Ангарск Иркутской области из-за ремонта ТЭЦ-9 снизилась температура отопления в 1546 домах. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, на место выехал министр ЖКХ Анатолий Никитин, сейчас работают аварийные бригады. По данным Байкальской энергетической компании, температура должна быть приближена к норме к полуночи.
Сейчас мониторится температура воздуха в соцобъектах: школах, детсадах, больницах. Кобзев уточнил, что в понедельник, 8 декабря, будет приниматься решение об иных мерах реагирования. Он подчеркнул, что в последние годы эта ситуация стала первой нештатной на генерирующем источнике в Ангарске. По словам главы региона, спецслужбы работают в режиме повышенной готовности.
