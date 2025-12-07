Женская солидарность рухнула: кого выгнали в 11 выпуске «Звезды в джунглях»
Михаил Галустян и Ольга Бузова - ведущие проекта
Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
7 декабря на ТНТ вышел новый, 11 выпуск экстремального шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон». Напряжение в голодном лагере на берегу Доминиканы достигло пика: участники, уставшие от голода и игр, начали открытую борьбу за место в финале. Итогом недели стала неожиданная номинация и прощание с одной из участниц, чья тактика не сработала. О главных событиях, интригах и том, кто покинул проект 7 декабря 2025, — в материале URA.RU.
Стратегический провал и новая номинация: как «прачки» переиграли всех
Эфир начался с очередных попыток Анны Цукановой-Котт оправдаться перед коллегами за скандальный «инцидент с ужином», но доверия к ней в лагере так и не восстановилось. Несмотря на это, основная борьба развернулась не вокруг нее, а вокруг расстановки сил перед финалом.
Ключевым моментом дня стало денежное испытание «Коды в аквариуме». Участникам нужно было найти на дне резервуаров с пауками и личинками коды и подобрать комбинации к двум замкам. С заданием блестяще справился Рамиль Алимов, применив логичную стратегию и заработав для лагеря 6 монет (1,2 млн рублей). Остальные, включая обычно успешного Андрея Минина, с испытанием не справились.
Однако настоящая игра началась, когда мужчины ушли. Оставшиеся в лагере женщины — «прачки» Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро — решили, что мужской финал несправедлив, и начали планировать устранение сильнейших. Их первой мишенью стал актер Аристарх Венес, который открыто конфликтовал с Цукановой-Котт и вел себя слишком уверенно. План был прост: отправить его в номинацию вместе с Анной, чтобы он «ответил за свои слова».
Но на церемонии голосования произошел тактический маневр, который изменил все. Вопреки ожиданиям Венеса и зрителей, «прачки» и Андрей Минин неожиданно проголосовали против Аси Резник. Объяснение было жестким и прагматичным: ее сочли самым слабым игроком на данном этапе. В итоге в опасной зоне оказались две женщины: Ася Резник и Анна Цуканова-Котт. Голосование показало, что в игре на выживание дружба и договоренности — понятия временные.
Ведущими шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова
Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
Решающее испытание: кто покинул «Звезды в джунглях»
Испытание на выбывание «Шаткое равновесие» оказалось одним из самых сложных и затяжных за весь сезон. Участницам нужно было, стоя на неустойчивых качелях, одной рукой удерживать баланс, а другой — переносить детали и строить башню из нескольких уровней. Задание потребовало не только ловкости, но и железной концентрации.
После часа изматывающих безуспешных попыток, когда ни одной из участниц не удавалось собрать конструкцию, правила пришлось упростить. И здесь проявилась разница в психологической устойчивости. Анна Цуканова-Котт, трижды побывавшая в номинации, смогла взять себя в руки, сосредоточиться и построить нужную конструкцию. Ася Резник, несмотря на все усилия, так и не смогла преодолеть волнение и технические трудности, продолжала суетиться и допускать ошибки.
В результате именно Ася Резник покинула проект. В своей прощальной речи она сделала неожиданное откровение, признавшись, что участие в шоу стало для нее отдушиной в трудный жизненный период, связанный с разводом. Однако, как беспощадно показала игра, в условиях жесткой конкуренции личные драмы и симпатии отступают перед логикой выживания. Как позже прокомментировали другие участницы, они «ничего не обещали» Асе и действовали исключительно из игровых соображений.
Анна Цуканова-Котт недавно пришла в проект
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Итоги недели и новый фаворит на вылет: что ждет лагерь дальше
После ухода Резник атмосфера в лагере не стала спокойнее. Оставшиеся семь участников немедленно погрузились в новые испытания. На конкурсе «Музыкальные гуиро», где нужно было на слух определить последовательность инструментов, звезды вновь потерпели неудачу, угадав лишь 4 из 7 нот, и в награду получили лишь корзину фруктов.
Вечером в лагере созрел новый сговор. На этот раз под прицелом неожиданно оказался Аристарх Венес. Его прямая, часто конфликтная манера поведения и резкие высказывания в адрес других участников (в первую очередь Цукановой-Котт) сделали его удобной мишенью для объединения остальных.
Финансовый итог недели также оказался скромным. После необходимых покупок (курица, рис) призовой фонд шоу вновь сократился и теперь составляет 6 миллионов рублей. Борьба за них и за звание победителя входит в решающую фазу, где каждый неверный шаг, проявленная слабость или потеря концентрации могут стать фатальными. Следующий выпуск покажет, чья стратегия, воля и выдержка окажутся сильнее в преддверии долгожданного финала.
Правила и участники шоу «Звезды в джунглях 2»
Экстремальное реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» выходит на телеканале ТНТ. В рамках проекта российские знаменитости, включая музыкантов, актеров и блогеров, оказываются в спартанских условиях тропического острова. Участники ежедневно выполняют сложные задания, борются за пропитание и накапливают общий призовой фонд. Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Список участников:
- Рамиль Алимов (Ramil’)
- Аристарх Венес
- Артур Диланян (Ян Дилан)
- Вадим Дубровин
- Карина Зверева
- Альбина Кабалина
- Елена Кулецкая
- Маша Малиновская
- Андрей Минин
- Джефф Монсон
- Ренат Мухамбаев
- Маргарита Овсянникова
- Ирина Пинчук
- Ася Резник
- Сергей Романович
- Сергей Рост
- Анна Цуканова-Котт
- Екатерина Шкуро
Как определяется победитель
Ключевой показатель успеха команды — количество накопленных игровых монет. Каждое выигранное испытание пополняет общую казну, от размера которой зависит финальный денежный приз. Параллельно идет индивидуальная борьба: еженедельно участники голосуют за номинацию на выбывание, а проигравший в решающем испытании покидает проект.
