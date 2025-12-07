Женская солидарность рухнула: кого выгнали в 11 выпуске «Звезды в джунглях»

Михаил Галустян и Ольга Бузова - ведущие проекта Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

7 декабря на ТНТ вышел новый, 11 выпуск экстремального шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон». Напряжение в голодном лагере на берегу Доминиканы достигло пика: участники, уставшие от голода и игр, начали открытую борьбу за место в финале. Итогом недели стала неожиданная номинация и прощание с одной из участниц, чья тактика не сработала. О главных событиях, интригах и том, кто покинул проект 7 декабря 2025, — в материале URA.RU.

Стратегический провал и новая номинация: как «прачки» переиграли всех

Эфир начался с очередных попыток Анны Цукановой-Котт оправдаться перед коллегами за скандальный «инцидент с ужином», но доверия к ней в лагере так и не восстановилось. Несмотря на это, основная борьба развернулась не вокруг нее, а вокруг расстановки сил перед финалом.

Ключевым моментом дня стало денежное испытание «Коды в аквариуме». Участникам нужно было найти на дне резервуаров с пауками и личинками коды и подобрать комбинации к двум замкам. С заданием блестяще справился Рамиль Алимов, применив логичную стратегию и заработав для лагеря 6 монет (1,2 млн рублей). Остальные, включая обычно успешного Андрея Минина, с испытанием не справились.

Однако настоящая игра началась, когда мужчины ушли. Оставшиеся в лагере женщины — «прачки» Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро — решили, что мужской финал несправедлив, и начали планировать устранение сильнейших. Их первой мишенью стал актер Аристарх Венес, который открыто конфликтовал с Цукановой-Котт и вел себя слишком уверенно. План был прост: отправить его в номинацию вместе с Анной, чтобы он «ответил за свои слова».

Но на церемонии голосования произошел тактический маневр, который изменил все. Вопреки ожиданиям Венеса и зрителей, «прачки» и Андрей Минин неожиданно проголосовали против Аси Резник. Объяснение было жестким и прагматичным: ее сочли самым слабым игроком на данном этапе. В итоге в опасной зоне оказались две женщины: Ася Резник и Анна Цуканова-Котт. Голосование показало, что в игре на выживание дружба и договоренности — понятия временные.

Ведущими шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Решающее испытание: кто покинул «Звезды в джунглях»

Испытание на выбывание «Шаткое равновесие» оказалось одним из самых сложных и затяжных за весь сезон. Участницам нужно было, стоя на неустойчивых качелях, одной рукой удерживать баланс, а другой — переносить детали и строить башню из нескольких уровней. Задание потребовало не только ловкости, но и железной концентрации.

После часа изматывающих безуспешных попыток, когда ни одной из участниц не удавалось собрать конструкцию, правила пришлось упростить. И здесь проявилась разница в психологической устойчивости. Анна Цуканова-Котт, трижды побывавшая в номинации, смогла взять себя в руки, сосредоточиться и построить нужную конструкцию. Ася Резник, несмотря на все усилия, так и не смогла преодолеть волнение и технические трудности, продолжала суетиться и допускать ошибки.

В результате именно Ася Резник покинула проект. В своей прощальной речи она сделала неожиданное откровение, признавшись, что участие в шоу стало для нее отдушиной в трудный жизненный период, связанный с разводом. Однако, как беспощадно показала игра, в условиях жесткой конкуренции личные драмы и симпатии отступают перед логикой выживания. Как позже прокомментировали другие участницы, они «ничего не обещали» Асе и действовали исключительно из игровых соображений.

Анна Цуканова-Котт недавно пришла в проект Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Итоги недели и новый фаворит на вылет: что ждет лагерь дальше

После ухода Резник атмосфера в лагере не стала спокойнее. Оставшиеся семь участников немедленно погрузились в новые испытания. На конкурсе «Музыкальные гуиро», где нужно было на слух определить последовательность инструментов, звезды вновь потерпели неудачу, угадав лишь 4 из 7 нот, и в награду получили лишь корзину фруктов.

Вечером в лагере созрел новый сговор. На этот раз под прицелом неожиданно оказался Аристарх Венес. Его прямая, часто конфликтная манера поведения и резкие высказывания в адрес других участников (в первую очередь Цукановой-Котт) сделали его удобной мишенью для объединения остальных.

Финансовый итог недели также оказался скромным. После необходимых покупок (курица, рис) призовой фонд шоу вновь сократился и теперь составляет 6 миллионов рублей. Борьба за них и за звание победителя входит в решающую фазу, где каждый неверный шаг, проявленная слабость или потеря концентрации могут стать фатальными. Следующий выпуск покажет, чья стратегия, воля и выдержка окажутся сильнее в преддверии долгожданного финала.

Правила и участники шоу «Звезды в джунглях 2»

Экстремальное реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» выходит на телеканале ТНТ. В рамках проекта российские знаменитости, включая музыкантов, актеров и блогеров, оказываются в спартанских условиях тропического острова. Участники ежедневно выполняют сложные задания, борются за пропитание и накапливают общий призовой фонд. Ведущие проекта — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Список участников:

Рамиль Алимов (Ramil’) Аристарх Венес Артур Диланян (Ян Дилан) Вадим Дубровин Карина Зверева Альбина Кабалина Елена Кулецкая Маша Малиновская Андрей Минин Джефф Монсон Ренат Мухамбаев Маргарита Овсянникова Ирина Пинчук Ася Резник Сергей Романович Сергей Рост Анна Цуканова-Котт Екатерина Шкуро

