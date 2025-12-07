В Красноярске загорелся склад, предположительно, слышны взрывы
В Красноярске на складах разгорелся пожар (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Красноярске загорелись склады возле Красноярской ТЭЦ-1, площадь пожара превысила 800 квадратных метров. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на краевую пресс-службе МЧС.
«Пожар локализовали на площади 850 кв. м в 23:14. По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются», — передает РБК, ссылаясь на ведомство. Сообщается о взрывах от емкостей с бензином.
