В Красноярске произошел взрыв: что известно о ЧП
Взрыв произошел в районе ТЭЦ-1 в Красноярске
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Взрыв прогремел в Красноярске вечером 7 декабря. Факт ЧП подтвердили в пресс-службе краевого МЧС. Что известно о взрыве и последующем пожаре — в материале URA.RU.
Взрыв и последующий пожар
Сообщение о пожаре в боксе на улице Солнечная, 12 поступило в 22:25 по местному времени. Причиной возгорания стали «были хлопки от емкостей с бензином», передает РБК со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.
По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Огонь распространился на площади 850 квадратных метров. Пожар локализовали в 23:14.
Пострадавшие и причины пожара
Пожар произошел рядом с ТЭЦ-1. Причины пожара выясняются. Очевидцы утверждают, что внутри взорвались канистры с бензином, после чего огонь распространился по помещению. В МЧС сообщили, что, предварительно, пострадавших нет.
