В Красноярске произошел взрыв: что известно о ЧП

Взрыв произошел в районе ТЭЦ-1 в Красноярске Фото: Размик Закарян © URA.RU

Взрыв прогремел в Красноярске вечером 7 декабря. Факт ЧП подтвердили в пресс-службе краевого МЧС. Что известно о взрыве и последующем пожаре — в материале URA.RU.

Взрыв и последующий пожар

Сообщение о пожаре в боксе на улице Солнечная, 12 поступило в 22:25 по местному времени. Причиной возгорания стали «были хлопки от емкостей с бензином», передает РБК со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

По данным ведомства, загорелись стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Огонь распространился на площади 850 квадратных метров. Пожар локализовали в 23:14.

Пострадавшие и причины пожара