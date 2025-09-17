Нефтяная компания «Конданефть» из ХМАО отсудила у подрядчика по бурению — АО «Технологии ОФС» (Москва, ранее «Бейкер Хьюз») почти пять миллионов рублей убытков. В такую сумму оценили простой при строительстве скважины на Кондинском месторождении из-за сломанного оборудования, сообщается в документах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Взыскать с АО „Технологии ОФС“ в пользу акционерного общества „Нефтяная компания „Конданефть“ 4 954 810,11 руб. убытков. Оборудование исполнителя вышло из строя, что повлекло непроизводительное время более 65 часов и дополнительные расходы заказчика на оплату сервисных подрядчиков“, — отмечается в материалах дела.
При бурении скважины сломались элементы установки — модуля связи и питания и пульсатора, которые отвечают за передачу данных из глубины скважины и управление процессом. Из-за аварии нефтяники не могли продолжать работу. На ремонт и замену деталей ушло больше двух дней.
Компания «Технологии ОФС» отрицала свою вину и объясняла, что оборудование сломалось из-за попадания металлических частиц, которые были в буровом растворе. Бурильщики утверждали, что за очистку жидкости отвечал другой подрядчик. Экспертиза показала: фильтр, который очищал раствор, установили неправильно. Ответчик не смог доказать, что в буровом составе был металл. Суд решил, что подрядчик виноват в простое.
Ремонт длился 65,67 часа. В это время на месторождении находились бригады других сервисных предприятий, которым заказчик должен был платить. Кроме того, устранение поломки потребовало дополнительных расходов. Сумма дополнительных расходов составила почти пять миллионов рублей, что подтвердили протоколы совещаний и акт расследования. Суд решил, что фирма «Технологии ОФС» должна вернуть эти деньги нефтяной компании.
URA.RU направило запросы в компании «Конданефть» и «Технологии ОФС». На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «Петроальянс» (входит в международный холдинг Schlumberger) подала в суд на югорскую «дочку» ННК — «ННК-Варьеганнефтегаз». Сумма исковых требований составляет почти 740 млн рублей.
