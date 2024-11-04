В ХМАО инвалиду дали горячую воду после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ханты-Мансийска вмешалась в ситуацию с отсутствием горячего водоснабжения у женщины-инвалида, проживающей в муниципальном жилье. После вмешательства ведомства в квартире установили водонагреватель.
«Прокуратура провела проверку по обращению жительницы г. Ханты-Мансийска — инвалида: женщина неоднократно обращалась в администрацию города с просьбой установить в квартире водонагреватель, но органы власти не принимали мер по установке оборудования. Прокурор внес представление руководителю органа местного самоуправления, в настоящее время водонагреватель установлен, — сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
У женщины-инвалида, которая пожаловалась в прокуратуру, многодетная семья. Она живет в квартире по договору социального найма. В доме нет горячего водоснабжения, но собственники помещений решили закупить бойлеры для подогрева воды.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО добилась увеличения расходов на протезы для инвалидов на сумму более 17 млн рублей. Нарушения в начислении средств на покупку реабилитационных средств выявили в ходе проверки по жалобе жителя Сургута (ХМАО) — инвалида первой группы.
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