Таиланд сообщил об обстреле со стороны Камбоджи
09 декабря 2025 в 05:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По территории Таиланда нанесен огневой удар из реактивных систем залпового огня со стороны стороны Камбоджи. Об этом сообщили в армии королевства.
