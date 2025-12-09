Шесть российских аэропортов закрылись на фоне угрозы атаки дронов: карта ударов БПЛА на 9 декабря

Беспилотники ВСУ вновь пытались атаковать российские регионы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью в ряде регионов России была объявлена угроза атаки беспилотников со стороны Украины. Граждан предупредили об особом режиме и рекомендовали следить на официальной информацией, не поддаваясь панике. Накануне вечером над территорией РФ было сбито 11 дронов ВСУ. Для обеспечения безопасности сразу шесть российских аэропортов прекратили работу, а в Краснодаре были введены дополнительные ограничения. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Брянская область

В воздушном пространстве Брянской области ночью подразделения противовоздушной обороны выявили и ликвидировали два дрона самолетного типа, принадлежавших противнику. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, рассказал глава региона Александр Богомаз. На месте инцидента провели работу оперативные и экстренные службы.

Ставропольский край

В Ставропольском крае накануне вечером был введен режим угрозы, связанной с применением украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Жителям и гостям региона рекомендуется внимательно следить за официальными сообщениями экстренных служб. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру 112.

Северная Осетия

На территории республики ночью также ввели режим повышенной угрозы, связанной с использованием беспилотников ВСУ. В этой связи возможно временное снижение скорости работы мобильной связи и доступа к сети интернет, написал глава Алании Сергей Меняйло в своем telegram-канале. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, не поддаваться на возможные провокации и ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.

Кабардино-Балкария

Кроме того, аналогичный режим введен в Кабардино-Балкарской Республике. Жителям рекомендуется внимательно отслеживать официальные сообщения и оповещения. В отдельных районах возможно снижение скорости работы мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан.

Воронежская область

В Воронеже при этом была объявлена воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара беспилотного летательного аппарата. В городе задействованы системы оповещения населения, сообщил глава области Александр Гусев. Сейчас угроза удара БПЛА отменена. Жителям рекомендуется укрыться в помещениях и держаться подальше от окон. По всему региону объявлена угроза атаки дронов ВСУ.

Липецкая область

Кроме того, на всей территории Липецкой области введен режим воздушной опасности. Установлен красный уровень опасности «Угроза атаки БПЛА» для города Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Аналогичный красный уровень объявлен для города Липецка, Липецкого, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского муниципальных округов.

Тульская область

Жителям Тульской области также предупредили о введении режима угрозы применения украинских беспилотников на территории региона. Власти призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Для связи с экстренными службами действует единый номер: 112.

Пензенская область

В Пензенской области вечером 8 декабря был введен режим «Беспилотная опасность». Позже, в 2:33 по московскому времени, губернатор Олег Мельниченко сообщил об отмене режима.

Ограничения в аэропортах

На фоне возможной угрозы атаки дронов ВСУ ряд российских аэропортов временно прекратил свою работу. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Так, ограничения ввели в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова и Калуги.