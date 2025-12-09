Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Мощный пожар охватил новосибирский колледж. Видео

Пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске
09 декабря 2025 в 09:00
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожар произошел в здании Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени Макаренко. Возгорание началось утром 9 декабря на третьем этаже учебного корпуса. Об этом сообщили студенты и очевидцы.

«Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трёхэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа.», — сообщил МЧС Новосибирской области в своем telegram-канале. Над зданием был виден плотный столб дыма, огонь распространился на кровлю. Для ликвидации возгорания к месту происшествия прибыло несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений.

