Крупная нефтяная компания из ХМАО подняла зарплаты работникам

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» проиндексировала зарплату своим работникам на 4%. Оплату труда подняли с 1 декабря 2025 года, сообщила профсоюзная организация предприятия.

«В рамках действующего коллективного договора подписано решение об индексации заработной платы на 4% с 1 декабря 2025 года. Это важное решение принято в условиях сложной ситуации в стране и неблагоприятной макроэкономической обстановки», — объявил профсоюз в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что профсоюз на переговорах с руководством предприятия настаивал на максимальном повышении зарплаты, чтобы сохранить покупательскую способность доходов работников. Принятое решение учитывает прогноз Минэкономразвития РФ о росте потребительских цен в 2026 году. Также сохраняются все социальные гарантии и льготы, прописанные в коллективном договоре.

