В ямальской тундре мужчина украл у вахтовиков снегоход, угрожая убийством

Ямальца осудили за кражу снегохода в тундре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямалец угрожал вахтовикам убийством, чтобы те передали ему ключи снегохода, который он впоследствии угнал. Событие произошло в январе 2024 года на территории вагон-городка в тундре в Надымском районе ЯНАО. В январе следующего года мужчина вновь пошел на преступление в надымской тундре — находясь на заправке он выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и скрылся. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному итоговое наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщил telegram-канал прокуратуры ЯНАО.