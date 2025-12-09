Лобода взвинтила цену на дворец в Подмосковье, который не может продать два года

Украинская певица Светлана Лобода подняла цену за свой дворец в Подмосковье до 850 миллионов рублей. Цена выросла на 200 миллионов рублей, хотя недвижимость не продается с 2023 года, сообщили в соцсетях.

«Светлана Лобода подняла цену на подмосковный дворец, который не может продать с 2023 года, на 200 млн — теперь особняк стоит 850 миллионов рублей», — пишет Mash. По данным канала, он находится в Николо-Урюпино. Площадь трехэтажного особняка якобы составляет 1200 квадратных метров. В доме четыре спальни, две столовые, гостиная с переходом в бассейн, бар с бильярдным столом. На территории есть гостевой дом, здание для персонала и для охраны. Также есть гараж на три машины, 12 гостевых парковочных мест, беседка с барбекю, сад с прудом.