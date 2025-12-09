Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Тюмени разыскивают исчезнувшую девушку. Фото

В Тюмени пропала 29-летняя Индира Куанова
09 декабря 2025 в 15:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девушка исчезла в Патрушева (архивное фото)

Девушка исчезла в Патрушева (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В деревне Патрушева под Тюменью пропала 29-летняя Индира Куанова. Девушку ищут с 6 декабря. Информация представлена в группе поискового отряда «Авангард» в социальной сети «ВКонтакте».

«В деревне Патрушева 6 декабря пропала Куанова Индира Сембаевна, 29 лет. Приметы: рост 157 сантиметров, темные волосы, носит удлиненную челку, худощавая. Был одета в короткую черную куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, широкий оливковый шарф, коричневую шапку, коричневые угги», — говорится в ориентировке.

С собой у девушки была черная поясная сумка с оранжевыми и синими вставками, а также белые массивные наушники. Если вам что-либо известно о местонахождении тюменки позвоните по номерам 8(922)002-01-12 или 112.

Продолжение после рекламы

Девушку ищут уже третий день

Фото: поисковый отряд «Авангард»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал