Сложный литературный тест: продолжи стихи Некрасова из школьной программы

Со дня рождения одного из главных классиков Золотого века поэзии, Николая Некрасова, прошло 204 года. Каждый помнит его портрет, возвышавшийся над учениками в школе, но все ли помнят стихи поэта? Тест от URA.RU это выяснит: вам нужно правильно продолжить строки Некрасова из школьной программы. Как думаете, получится у вас дойти до конца без ошибок?