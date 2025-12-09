Сложный литературный тест: продолжи стихи Некрасова из школьной программы
09 декабря 2025 в 15:25
Николай Некрасов родился 10 декабря 1821 года
Фото: Иван Николаевич Крамской/wikipedia.org/Общественное достояние
Со дня рождения одного из главных классиков Золотого века поэзии, Николая Некрасова, прошло 204 года. Каждый помнит его портрет, возвышавшийся над учениками в школе, но все ли помнят стихи поэта? Тест от URA.RU это выяснит: вам нужно правильно продолжить строки Некрасова из школьной программы. Как думаете, получится у вас дойти до конца без ошибок?
