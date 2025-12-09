Артем Ваганов будет за решеткой до 19 января 2026 Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Свердловский областной суд оставил под стражей учителя по балалайке Артема Ваганова, обвиненного в покушении на убийство подростков, которых он душил пакетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Облсуд, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда без изменения. Под стражей Артем Ваганов будет находиться по 19 января 2026 года включительно», — отметили в суде.

Претензии к Ваганову появились после того, как в Сеть попало видео, предположительно, из его квартиры. На кадрах видно, как на диване лежит подросток с пакетом на голове. По словам учеников, педагог предлагал деньги за «испытание на прочность». Пакет на голове нужно было держать около 30 минут.

Когда разразился скандал, Артема уволили из школы. Известно, что он преподавал игру на балалайке. Ряд СМИ назвал его подражателем убийцы и педофила Анатолия Сливко. Он эти сведения опроверг. В его квартире нашли настольную книгу «Маньяк Фишер».