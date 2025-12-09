Новые дорожные знаки: что изменится для водителей с 1 января 2026

Новые дорожные знаки появятся на дорогах России уже в январе Фото: Илья Московец © URA.RU

С нового года на российских дорогах станет чуть больше знаков: уже в январе в силу вступит новый стандарт, регламентирующий установку дорожных знаков. И водителям лучше заранее привыкать к новым правилам, чтобы не узнавать о них через уведомления о штрафах. О том, как изменятся дорожные знаки в 2026 году — в материале URA.RU.

Новый ГОСТ дорожных знаков в 2026 году

С 1 января 2026 года вступает в силу ГОСТ Р 52290-2024 — обновленный стандарт, который утвердили еще 25 декабря 2024 года. Новый документ не делает революцию в стандартах дорожных знаков, однако в нем появились заметные изменения. В первую очередь, они касаются стиля и мест установки, но также в нем присутствуют и новые знаки, которых раньше не было на дорогах России.

Знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»

Каждый, кто хоть раз «поймал» подвеской лежачего полицейского, будет рад увидеть такой знак на улицах города. Теперь перед искусственными неровностями будут ставить табличку с рекомендуемой скоростью движения. Ее соблюдение поможет сохранить машину в целости и не растрясти пассажиров в салоне.

Продолжение после рекламы

Знак подскажет, с какой скоростью комфортно проезжать «лежачего полицейского» Фото: URA.RU

Стоит отметить, что штрафов за превышение этой скорости не будет: знак носит рекомендательный характер. Но для новичков и приезжих он станет настоящим спасением: теперь не придется гадать, насколько сильно нужно затормозить перед «лежачим полицейским».

Знак 6.16.1 «Стоп-линия»

Далеко не всегда коммунальщикам удается нанести горизонтальную разметку на дорогу, а краска стирается довольно быстро. На этот случай в ГИБДД решили добавить на улицы вертикальный знак «Стоп-линия».

Вертикальный знак «Стоп линия» появится на дорогах уже в следующем месяце Фото: URA.RU

Знак укажет водителю точку, где обязательна полная остановка автомобиля. И главное правило: знак всегда важнее разметки. Даже если знак и разметка противоречат друг другу — водитель всегда должен ориентироваться на вертикальную «стоп-линию».

Знак 8.15.1 «Глухие пешеходы»

Еще один новый знак, который наверняка привлечет внимание — предупреждение о глухих пешеходах. Его появление означает, что рядом находится учреждение или территория, где часто бывают люди с нарушением слуха.

Знак подскажет, есть ли рядом слабослышащие люди Фото: URA.RU

Этот знак должен насторожить водителя и обратить внимание на то, что впереди нужно особенно внимательно следить за дорогой. Ведь если обычный человек реагирует на сигнал автомобиля, звук приближающегося мотора или крики окружающих, то глухой пешеход может попросту не услышать опасность.

Объединенные знаки

Еще одно новшество будет заметно сразу — столбов со знаками станет меньше. Теперь некоторые дорожные обозначения будут объединять несколько функций. Например, знак «Парковка» сразу покажет, как именно ставить машину — никакие отдельные таблички рядом уже не нужны.

Теперь на знаках могут находиться сразу несколько подсказок водителю Фото: URA.RU

Также появятся знаки, указывающие месяцы действия ограничений: один щит вместо двух-трех. Все направлено на то, чтобы глаза водителя меньше «разбегались» при поиске нужной информации.

На новых знаках появится информация сразу о нескольких месяцах действия правила Фото: URA.RU

Что еще изменится в 2026 году

Обновления коснулись и того, на что водители могут не обратить внимание. Все шрифты на знаках теперь обязаны быть одинаковыми — без смешения стилей, из-за которых взгляд иногда спотыкается. Мелочь, но на скорости секунды решают многое.