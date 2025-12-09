В Московской области сбили еще один бепилотник

Логотип РИА URA.RU
Над Подмосковьем сбили беспилотник, летевший на Москву
09 декабря 2025 в 22:09
Беспилотник сбит в Московской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы ПВО сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.  Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил глава в официальном telegram-канале.

