В Московской области сбили еще один бепилотник
09 декабря 2025 в 22:09
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Силы ПВО сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил глава в официальном telegram-канале.
