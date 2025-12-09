Аэропорт Жуковский продолжает работу в условиях ограничений воздушного пространства
Авиагавань Жуковского продолжает работать
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Аэропорт Жуковский продолжает работу в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Раменского. Об этом рассказали в Росавиации.
«В связи с введением временных ограничений аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
