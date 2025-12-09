Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожили два дрона в небе над Тульской областью
09 декабря 2025 в 22:33
В Тульском регионе отразили атаку ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Вечером ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью сбили два украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил глава в teleram-канале.
