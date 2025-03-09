Илон Маск призвал начать выход США из НАТО

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В США обсуждают выход страны из состава НАТО
В США обсуждают выход страны из состава НАТО Фото:

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США не должны платить за безопасность Европы, поэтому Штатам необходимо окончательно выйти из состава НАТО. Об этом он написал в своих соцсетях. 

«Мы должны сделать это [выйти из НАТО]. Для Америки нет смысла платить за безопасность Европы», — написал Маск в соцсети X.

Еще в начале марта Илон Маск во время общения с пользователями в соцсетях соглашался с тезисом о том, что Штатам нужно выйти из Североатлантического альянса, передает «Ридус». До этого республиканцы также обсуждали выход своей страны и из ООН. Американские аналитики уверены, что выход Штатов из НАТО повергнет Европу в хаос, передает MK.RU.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США не должны платить за безопасность Европы, поэтому Штатам необходимо окончательно выйти из состава НАТО. Об этом он написал в своих соцсетях.  «Мы должны сделать это [выйти из НАТО]. Для Америки нет смысла платить за безопасность Европы», — написал Маск в соцсети X. Еще в начале марта Илон Маск во время общения с пользователями в соцсетях соглашался с тезисом о том, что Штатам нужно выйти из Североатлантического альянса, передает «Ридус». До этого республиканцы также обсуждали выход своей страны и из ООН. Американские аналитики уверены, что выход Штатов из НАТО повергнет Европу в хаос, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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