Илон Маск призвал начать выход США из НАТО

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США не должны платить за безопасность Европы, поэтому Штатам необходимо окончательно выйти из состава НАТО. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Мы должны сделать это [выйти из НАТО]. Для Америки нет смысла платить за безопасность Европы», — написал Маск в соцсети X.
Еще в начале марта Илон Маск во время общения с пользователями в соцсетях соглашался с тезисом о том, что Штатам нужно выйти из Североатлантического альянса, передает «Ридус». До этого республиканцы также обсуждали выход своей страны и из ООН. Американские аналитики уверены, что выход Штатов из НАТО повергнет Европу в хаос, передает MK.RU.
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