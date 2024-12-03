На курганский рынок КРТ зашел новый игрок из Тюмени

Фирма тюменского бизнесмена Бабича займется жилой застройкой Кургана
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Компания «СЗ «Архитектура» займется жилой застройкой в Кургане
Компания «СЗ «Архитектура» займется жилой застройкой в Кургане Фото:

В Кургане на рынке комплексного развития территорий (КРТ) появился новый застройщик. Им стала компания «Специализированный застройщик „Архитектура“, которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич. Фирма выкупила у властей два участка в Заозерном и Восточном районах. Об этом сообщается в аукционной документации. Ранее фирмой-застройщиком руководил экс-замглавы Кургана Андрей Плешков. 

«Земельные участки под КРТ в границах улиц Елисеева — седьмой микрорайон — Родькина — проспект Маршала Голикова и в Восточном районе возле пересечения Челябинского — Чайковского. Победитель аукциона: ООО „Специализированный застройщик ‚Архитектура‘“, — указано в документации.

Земля под КРТ обошлась застройщику в 20,1 миллиона рублей. Площадь участков составляет более 17 гектаров. В рамках контракта, компания должна будет возвести жилые дома в течение семи лет. 

Компания «СЗ „Архитектура“ была создана в июне 2024 года. Ее учредителем выступает бизнесмен из Тюмени Дмитрий Бабич, фирмы которого ранее занимались в Кургане ремонтом мостов. Несколько месяцев после создания строительной компанией управлял бывший чиновник местной администрации Андрей Плешков. Однако после назначения его на должность гендиректора стройфирмы на Ямале тюменский предприниматель убрал его с поста „Архитектуры“ и сам возглавил предприятие. 

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В Кургане на рынке комплексного развития территорий (КРТ) появился новый застройщик. Им стала компания «Специализированный застройщик „Архитектура“, которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич. Фирма выкупила у властей два участка в Заозерном и Восточном районах. Об этом сообщается в аукционной документации. Ранее фирмой-застройщиком руководил экс-замглавы Кургана Андрей Плешков.  «Земельные участки под КРТ в границах улиц Елисеева — седьмой микрорайон — Родькина — проспект Маршала Голикова и в Восточном районе возле пересечения Челябинского — Чайковского. Победитель аукциона: ООО „Специализированный застройщик ‚Архитектура‘“, — указано в документации. Земля под КРТ обошлась застройщику в 20,1 миллиона рублей. Площадь участков составляет более 17 гектаров. В рамках контракта, компания должна будет возвести жилые дома в течение семи лет.  Компания «СЗ „Архитектура“ была создана в июне 2024 года. Ее учредителем выступает бизнесмен из Тюмени Дмитрий Бабич, фирмы которого ранее занимались в Кургане ремонтом мостов. Несколько месяцев после создания строительной компанией управлял бывший чиновник местной администрации Андрей Плешков. Однако после назначения его на должность гендиректора стройфирмы на Ямале тюменский предприниматель убрал его с поста „Архитектуры“ и сам возглавил предприятие. 
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