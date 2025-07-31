Прокуратура закрыла опасный батут в пермском городе

В Лысьве (Пермский край) временно остановлена деятельность детского аттракциона. Причина закрытия батутной арены — отсутствие разрешительных документов и подтверждений соответствия установленным стандартам качества. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной после обращения местного жителя на личном приеме к заместителю прокурора Пермского края.
«По итогам проверки предпринимателю внесено представление. Деятельность аттракциона приостановлена до получения разрешительной документации», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудник парка развлечений в Кунгуре (Пермский край) потерял зрение на один глаз после случайного выстрела ребенком на аттракционе «Пневматический тир». Суд признал виновным индивидуального предпринимателя, который не обеспечил сотрудника средствами защиты. По решению суда, владелец аттракциона обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
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