В Перми за 133 миллиона отремонтируют улицу Промышленную

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу отремонтируют на участке от шоссе Космонавтов до улицы Промышленной, 98
Дорогу отремонтируют на участке от шоссе Космонавтов до улицы Промышленной, 98 Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для ремонта улицы Промышленной. Работы оценили в 133,3 млн рублей.

«Ремонт автомобильной дороги по улице Промышленной на участке от шоссе Космонавтов до АО „Сибур-Химпром“ по улице Промышленной, 98. Начальная (максимальная) цена контракта — 133,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Площадь ремонта составит 48,7 тысячи квадратных метров. Подрядчику требуется обновить проезжую часть, восстановить колодцы и искусственные неровности, нанести разметку и обустроить тротуар до остановки «Гамовский тракт». Работы необходимо выполнить в течение 30 рабочих дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 августа открылось движение по новому выезду с промузла «Осенцы». Новый дорожный объект рассчитан соединяет Нестюковский тракт с улицей Промышленной. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми ищут подрядчика для ремонта улицы Промышленной. Работы оценили в 133,3 млн рублей. «Ремонт автомобильной дороги по улице Промышленной на участке от шоссе Космонавтов до АО „Сибур-Химпром“ по улице Промышленной, 98. Начальная (максимальная) цена контракта — 133,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Площадь ремонта составит 48,7 тысячи квадратных метров. Подрядчику требуется обновить проезжую часть, восстановить колодцы и искусственные неровности, нанести разметку и обустроить тротуар до остановки «Гамовский тракт». Работы необходимо выполнить в течение 30 рабочих дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 августа открылось движение по новому выезду с промузла «Осенцы». Новый дорожный объект рассчитан соединяет Нестюковский тракт с улицей Промышленной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...