В Перми за 133 миллиона отремонтируют улицу Промышленную

Власти Перми ищут подрядчика для ремонта улицы Промышленной. Работы оценили в 133,3 млн рублей.
«Ремонт автомобильной дороги по улице Промышленной на участке от шоссе Космонавтов до АО „Сибур-Химпром“ по улице Промышленной, 98. Начальная (максимальная) цена контракта — 133,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермблагоустройство“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Площадь ремонта составит 48,7 тысячи квадратных метров. Подрядчику требуется обновить проезжую часть, восстановить колодцы и искусственные неровности, нанести разметку и обустроить тротуар до остановки «Гамовский тракт». Работы необходимо выполнить в течение 30 рабочих дней.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 августа открылось движение по новому выезду с промузла «Осенцы». Новый дорожный объект рассчитан соединяет Нестюковский тракт с улицей Промышленной.
