Российские войска нанесли удары по промышленным предприятиям Украины

10 декабря 2025 в 14:13
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинскому предприятию оборонно-промышленного комплекса, а также по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
