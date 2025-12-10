«Поклониться жертвам бандеровцев»: Зеленского призвали своими глазами посмотреть на места Волынской резни
Зеленского призвали к ответу за терроризм поляков
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо посетить место Волынской резни и поклониться жертвам бандеровцев. Об этом заявил глава Бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач.
«Наверняка это будет очень позитивно воспринято, если украинская сторона на уровне президента захотела бы посетить места, связанные с Волынской резней, и поклониться жертвам этой трагедии», — сообщил Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, что еще ни один украинский лидер не отдал дань памяти жертвам трагедии.
В 1943 года летом отряды УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация) убивали гражданское население. Тогда от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. В Польше же Волынская резня официально признана геноцидом, с 2016 года 11 июля отмечается как День памяти ее жертв, а в 2025 году эта дата получила государственный статус.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.