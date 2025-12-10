«Поклониться жертвам бандеровцев»: Зеленского призвали своими глазами посмотреть на места Волынской резни

Зеленского призвали к ответу за терроризм поляков Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо посетить место Волынской резни и поклониться жертвам бандеровцев. Об этом заявил глава Бюро по международной политике при президенте Польши Марчин Пшидач.

«Наверняка это будет очень позитивно воспринято, если украинская сторона на уровне президента захотела бы посетить места, связанные с Волынской резней, и поклониться жертвам этой трагедии», — сообщил Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, что еще ни один украинский лидер не отдал дань памяти жертвам трагедии.