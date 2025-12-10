Россия не планирует воевать с Европой, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз тешится «иллюзией» о том, что сможет победить Россию, инвестировав весь свой политический капитал в войну с РФ руками граждан Украины. Однако РФ не планирует оставлять без ответа размещение иностранных войск на Украине и конфискацию российских активов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров

Помимо этого министр отметил стремление и понимание США в урегулировании конфликта и его первопричин и позицию президента Штатов Дональда Трампа. Главные заявление Лаврова на заседании Совета Федерации — в материале URA.RU.

Евросоюз тешит иллюзией о том, что может победить Россию

Европа находится в безнадежной политической слепоте и тешится иллюзией о возможности победить Россию, несмотря на то, что РФ не собирается воевать. Об этом рассказал Сергей Лавров.

«Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что Евросоюз искусственно пытается задерживать процесс мирного урегулирования конфликта. По словам Лаврова, Дональд Трамп в интервью оценивал договоренности, которые ликвидировали бы первопричины конфликта. К тому же, США и, прежде всего, американский лидер, проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по Украине.

Москва ценит стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта

Российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к преодолению конфликта на Украине с помощью дипломатии. К тому же он является единственным из западных лидеров, кто стал проявлять понимание первопричин конфликта.

Однако Лавров напомнил, как американский лидер обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что тот «подорвал веру в доллар» и подтолкнул страны БРИКС к поиску других платежных платформ. По его словам, в этом процессе виноват не только Байден, и не только санкции, которые нынешний лидер США не только не отменяет, но и наращивает.

Кроме того, выступая в Совете Федерации, Лавров напомнил о состоявшихся 2 декабря в Кремле российско-американских переговорах с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа. Они были посвящены вопросам урегулирования ситуации на Украине, и на них была достигнута договоренность о продолжении этой работы при наличии понимания того, что урегулирование невозможно без «искоренения первопричин кризиса».

Тогда же и был озвучен один «секретный» пункт в мирном плане, который Уиткофф передал Украинской стороне. Он касается прав человека и меньшинств.

«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложениях, которые привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств. Документы пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя», — отметил Сергей Лавров.

Европа пытается «науськивать» Зеленского

Европа пытается «науськивать» Зеленского, чтобы Украина продолжала боевые действия, заявил Лавров Фото: Официальный сайт президента Украины

Сама же Европа пытается «науськивать» Владимира Зеленского, чтобы те продолжали вести боевые действия до последнего украинца. И именно из-за нехватки денег те не находят другого варианта, кроме как «ограбить РФ» и забрать права на золото-валютные резервы.

