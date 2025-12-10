«Секретный» пункт мирного плана и «слепота» Европы: главные заявления Лаврова на заседании Совфеда
Россия не планирует воевать с Европой, заявил Лавров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Евросоюз тешится «иллюзией» о том, что сможет победить Россию, инвестировав весь свой политический капитал в войну с РФ руками граждан Украины. Однако РФ не планирует оставлять без ответа размещение иностранных войск на Украине и конфискацию российских активов. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров
Помимо этого министр отметил стремление и понимание США в урегулировании конфликта и его первопричин и позицию президента Штатов Дональда Трампа. Главные заявление Лаврова на заседании Совета Федерации — в материале URA.RU.
Евросоюз тешит иллюзией о том, что может победить Россию
Европа находится в безнадежной политической слепоте и тешится иллюзией о возможности победить Россию, несмотря на то, что РФ не собирается воевать. Об этом рассказал Сергей Лавров.
«Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — заявил Лавров.
Министр иностранных дел отметил, что Евросоюз искусственно пытается задерживать процесс мирного урегулирования конфликта. По словам Лаврова, Дональд Трамп в интервью оценивал договоренности, которые ликвидировали бы первопричины конфликта. К тому же, США и, прежде всего, американский лидер, проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по Украине.
Москва ценит стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта
Российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к преодолению конфликта на Украине с помощью дипломатии. К тому же он является единственным из западных лидеров, кто стал проявлять понимание первопричин конфликта.
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Однако Лавров напомнил, как американский лидер обвинял своего предшественника Джо Байдена в том, что тот «подорвал веру в доллар» и подтолкнул страны БРИКС к поиску других платежных платформ. По его словам, в этом процессе виноват не только Байден, и не только санкции, которые нынешний лидер США не только не отменяет, но и наращивает.
Кроме того, выступая в Совете Федерации, Лавров напомнил о состоявшихся 2 декабря в Кремле российско-американских переговорах с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа. Они были посвящены вопросам урегулирования ситуации на Украине, и на них была достигнута договоренность о продолжении этой работы при наличии понимания того, что урегулирование невозможно без «искоренения первопричин кризиса».
Тогда же и был озвучен один «секретный» пункт в мирном плане, который Уиткофф передал Украинской стороне. Он касается прав человека и меньшинств.
«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложениях, которые привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств. Документы пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя», — отметил Сергей Лавров.
Европа пытается «науськивать» Зеленского
Европа пытается «науськивать» Зеленского, чтобы Украина продолжала боевые действия, заявил Лавров
Фото: Официальный сайт президента Украины
Сама же Европа пытается «науськивать» Владимира Зеленского, чтобы те продолжали вести боевые действия до последнего украинца. И именно из-за нехватки денег те не находят другого варианта, кроме как «ограбить РФ» и забрать права на золото-валютные резервы.
«Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы», — заявил глава МИД.
