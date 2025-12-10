Европейский союз утвердил план отказа от российского газа
10 декабря 2025 в 14:27
Фото: © URA.RU
Послы государств — членов Европейского союза утвердили план объединения, предусматривающий поэтапный отказ от импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель Дании, которая занимает пост председателя в ЕС во второй половине 2025 года.
