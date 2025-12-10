Греф дал прогноз по ключевой ставке
Греф заявил, что рост российской экономики в 2026 году составит примерно 1%
Фото: Роман Наумов © URA.RU
К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 12% годовых. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%», — заявил Греф на конференции «Сделано в „Сбере“ в Москве. Трансляция велась на сайте Сбербанка.
Он также отметил, что к этому времени Центробанк начнет смягчать денежно-кредитную политику на фоне более низкой инфляции и слабого роста экономики. Греф напомнил, что в последние годы жесткая денежно-кредитная политика и усиленное регулирование сдерживали деловую активность.
По его словам, теперь важно плавно выйти из цикла охлаждения экономики и создать условия для запуска инвестиционных проектов. Сейчас ключевая ставка составляет 16,5% годовых: Банк России снизил ее в октябре на 0,5 процентного пункта. Следующее решение по ставке регулятор примет 19 декабря. По данным Минэкономики, ВВП России за десять месяцев года вырос примерно на 1% в годовом выражении.
Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что на предстоящем заседании совет директоров ЦБ может вновь принять решение о снижении ключевой ставки. По его оценке, подобный шаг вероятен с учетом текущих экономических условий и реализуемой стратегии денежно-кредитной политики, передает «Царьград».
