Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Греф дал прогноз по ключевой ставке

Греф спрогнозировал ключевую ставку в 12%
10 декабря 2025 в 14:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Греф заявил, что рост российской экономики в 2026 году составит примерно 1%

Греф заявил, что рост российской экономики в 2026 году составит примерно 1%

Фото: Роман Наумов © URA.RU

К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 12% годовых. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%», — заявил Греф на конференции «Сделано в „Сбере“ в Москве. Трансляция велась на сайте Сбербанка.

Он также отметил, что к этому времени Центробанк начнет смягчать денежно-кредитную политику на фоне более низкой инфляции и слабого роста экономики.  Греф напомнил, что в последние годы жесткая денежно-кредитная политика и усиленное регулирование сдерживали деловую активность.

Продолжение после рекламы

По его словам, теперь важно плавно выйти из цикла охлаждения экономики и создать условия для запуска инвестиционных проектов. Сейчас ключевая ставка составляет 16,5% годовых: Банк России снизил ее в октябре на 0,5 процентного пункта. Следующее решение по ставке регулятор примет 19 декабря. По данным Минэкономики, ВВП России за десять месяцев года вырос примерно на 1% в годовом выражении.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что на предстоящем заседании совет директоров ЦБ может вновь принять решение о снижении ключевой ставки. По его оценке, подобный шаг вероятен с учетом текущих экономических условий и реализуемой стратегии денежно-кредитной политики, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал