Европа решила не расставаться с российским газом еще два года

Для вступления в силу плана по отказу от импорта российского газа необходимо также согласие министров ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Послы стран Евросоюза в Брюсселе одобрили план по постепенному отказу от импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Дании, которая сейчас председательствует в ЕС.

«В соответствии с соглашением, ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к концу сентября 2027 года», — говорится в материале агентства. Таким образом устранено одно из последних юридических препятствий для окончательного принятия решения.

По данным Reuters, на следующей неделе документ вынесут на голосование в Европарламент. После этого план должен утвердить Совет ЕС на уровне министров стран союза. Ожидается, что формальное одобрение запрета последует в начале следующего года. Только после этого общеевропейские ограничения на импорт российского газа смогут вступить в силу.

В октябре ключевой комитет Европарламента одобрил законопроект о полном запрете импорта российского газа и нефти к 2028 году. Краткосрочные контракты предлагается завершить к середине 2026 года, долгосрочные — к 1 января 2027-го. Страны ЕС уже политически поддержали этот план, несмотря на критику Венгрии и Словакии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал диктатом и мошенничеством план ЕС по полному запрету импорта российской нефти и газа. Он подчеркнул, что такие решения не могут приниматься в обход принципа единогласия всех стран-участниц.