На Камчатке загадочно пропал опытный охотник

10 декабря 2025 в 14:17
Связь с Павлом Халоймовым прервалась 15 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Камчатке неделю назад пропал охотник. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. 

«63-летний Павел Халоймов, житель посёлка Эссо, отправился в лес в начале прошлого месяца <...> Но уже с 15 ноября связь с ним прервалась. Жена надеялась, что у опытного охотника просто вышла из строя рация», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина — опытный охотник. Краеведением и охотой Павел увлекается много лет. Поисковым группам удалось обнаружить избушку, в которой мог укрыться пропавший. Однако она разгромлена медведем. Других зацепок в поиске охотника пока нет. 

Ранее в Пермском крае на охотников напала медведица. Инцидент произошел между селом Тюй и деревней Агарзя. Один мужчина был ранен. 

