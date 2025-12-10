На Камчатке загадочно пропал опытный охотник
Связь с Павлом Халоймовым прервалась 15 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Камчатке неделю назад пропал охотник. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«63-летний Павел Халоймов, житель посёлка Эссо, отправился в лес в начале прошлого месяца <...> Но уже с 15 ноября связь с ним прервалась. Жена надеялась, что у опытного охотника просто вышла из строя рация», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина — опытный охотник. Краеведением и охотой Павел увлекается много лет. Поисковым группам удалось обнаружить избушку, в которой мог укрыться пропавший. Однако она разгромлена медведем. Других зацепок в поиске охотника пока нет.
Ранее в Пермском крае на охотников напала медведица. Инцидент произошел между селом Тюй и деревней Агарзя. Один мужчина был ранен.
