На Камчатке загадочно пропал опытный охотник

«63-летний Павел Халоймов, житель посёлка Эссо, отправился в лес в начале прошлого месяца <...> Но уже с 15 ноября связь с ним прервалась. Жена надеялась, что у опытного охотника просто вышла из строя рация», — пишет telegram-канал SHOT. Мужчина — опытный охотник. Краеведением и охотой Павел увлекается много лет. Поисковым группам удалось обнаружить избушку, в которой мог укрыться пропавший. Однако она разгромлена медведем. Других зацепок в поиске охотника пока нет.