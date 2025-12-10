Пригожин раскритиковал тех, кто ругает артистов за многомиллионные гонорары

Пригожин осудил людей, которые возмущаются гонорару звезд Фото: Владимир Андреев

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил тех, кто негодует из-за многомиллионные гонорары в преддверии нового года. Об этом он заявил в СМИ, отметив, что ценники артистов поднимаются в связи с инфляцией.

«Есть такое понятие: спрос рождает предложение. Дело все в том, что можно предъявить претензии и по поводу того, что растут цены на продукты питания, арендную плату, жилье, машины, понимаете? Во всем мире идет инфляция, девальвация денег. И поэтому, когда делают артистов крайними в этом вопросе, у меня это вызывает просто хохот», — рассказал Пригожин «Газете.Ru».

По его словам, считать чужие деньги недопустимо, потому что артисты так же вкладывают много средств на собственные нужды. Пригожин отметил, что из гонорара вычитаются налоги, поэтому государству повышение цен идет только на пользу.

