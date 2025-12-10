ПВО РФ за сутки сбило больше сотни украинских беспилотника
10 декабря 2025 в 14:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За последние сутки российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, использованных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал